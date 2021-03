Campidoglio: 5 consiglieri M5s votano con opposizioni, passa mozione per stop a discarica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ventuno voti favorevoli contro 18 astenuti della maggioranza M5s in Campidoglio che appare sempre più sottile: così l'Assemblea capitolina oggi ha approvato la mozione a prima firma della consigliera dei Verdi, ex M5s, Simona Ficcardi che chiedeva un impegno per la sindaca di Roma Virginia Raggi a revocare in termini tempestivi la delibera di giunta del 31 dicembre 2019 che ha individuato a Monte Carnevale nella Valle Galeria il sito per la discarica dei rifiuti della Capitale. La mozione ha incassato il voto favorevole delle opposizioni tutte ma anche di una fronda di esponenti del M5s contrari alla ricandidatura di Raggi: Marcello De Vito, Donatella Iorio, Marco Terranova, Enrico Stefàno, Angelo Sturni hanno votato insieme alle opposizioni e a sostegno dell'atto di Ficcardi che chiede anche una ricognizione su altri siti non idonei a realizzare discariche. Si è espresso in modo contrario sulla mozione il consigliere M5s Carlo Chiossi. (Rer)