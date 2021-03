Difesa: esercitazioni navali congiunte Egitto-Usa nel Mar Rosso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unità navali delle forze armate di Egitto e Stati Uniti hanno condotto esercitazioni militari transitorie nella Zona economica esclusiva egiziana nel Mar Rosso. Lo ha annunciato in un comunicato sulla sua pagina Facebook ufficiale il portavoce militare del Cairo, generale Tamer el Rifae. Le esercitazioni hanno visto la partecipazione della fregata egiziana Sharm Sheik, unitamente alla nave da guerra anfibia statunitense Uss Somerset (Lpd 25). Le parti hanno condotto varie attività di combattimento, incluse esercitazioni per contrastare minacce marittime atipiche, analisi della situazione (in superficie, in aria, sott’acqua, elettronica) ed esercizi di trasporto, oltre ad addestramenti sulle procedure per la sicurezza marittima nell’area operativa del Mar Rosso. (Cae)