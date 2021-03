Turismo: Confindustria-Assoimmobiliare, bene Garavaglia su superbonus anche ad alberghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo appreso con sincero apprezzamento quanto dichiarato dal ministro Garavaglia in merito all’ipotesi di estendere l’agevolazione del superbonus anche agli immobili impiegati nell’attività turistico-ricettiva: su questo tema oggi cruciale per il rilancio del settore turistico, così drammaticamente colpito dalle chiusure imposte dalle misure di contenimento della pandemia, Confindustria Assoimmobiliare è stata impegnata in un’interlocuzione con il precedente governo al quale ha presentato una proposta, in occasione della legge di bilancio, per ampliare la platea dei beneficiari degli incentivi attualmente riservati al solo comparto residenziale. Così in una nota la presidente di Confindustria-Assoimmobiliare, Silvia Rovere. “L’estensione del super ecobonus agli immobili dedicati alle attività alberghiere e turistico-ricettive, in particolare, sarebbe ancor più efficace se resa operativa nell’attuale fase di chiusure forzate e di flussi turistici ai minimi livelli, così da consentire alle strutture di rinnovarsi e di essere pronte alla ripresa della piena attività: a questo scopo è però necessario che i proprietari delle strutture possano contare sin da ora sulla certezza delle agevolazioni, le quali dovrebbero inoltre coprire tutti i lavori effettuati dal primo gennaio 2021”, ha detto. (Com)