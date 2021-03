Serbia: presidente Vucic con capo delegazione Ue, focus su vaccini e libertà dei media

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha avuto oggi un incontro con il capo della delegazione europea a Belgrado, l'ambasciatore Sem Fabrizi. Secondo una nota della presidenza serba, al centro del colloquio sono stati temi relativi alla pandemia di Covid-19 e alla vaccinazione della popolazione, oltre che alle dinamiche dei negoziati di adesione Serbia-Ue. Il presidente serbo ha ringraziato l'Unione europea per il sostegno fornito contro la pandemia, auspicando che le prime forniture di vaccini all'interno del programma Covax arrivino in tempi rapidi. "La Serbia è stata tra i primi ad aderire a questo programma e ancora una volta ha dimostrato di essere un partner affidabile dell'Unione europea", ha detto Vucic. L'ambasciatore Fabrizi ha assicurato che l'Unione continuerà a fornire piena solidarietà alla Serbia. La scorsa settimana la Commissione europea ha annunciato lo stanziamento di 12 milioni di euro per la Serbia dal Fondo di solidarietà dell'Ue, e questo, ha osservato Fabrizi, è un altro indicatore del sostegno di Bruxelles dallo scoppio della pandemia. L'Ue continuerà a lavorare per garantire una distribuzione equa e globale dei vaccini, ha detto ancora Fabrizi, sottolineando l'importanza del programma Covax. (segue) (Seb)