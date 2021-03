Serbia: presidente Vucic con capo delegazione Ue, focus su vaccini e libertà dei media (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vucic ha poi ribadito l'impegno della Serbia nel percorso di adesione europea e nelle riforme. Fabrizi ha sottolineato che, nonostante le attuali sfide causate dalla pandemia, l'Ue mantiene la questione dell'allargamento in primo piano nella sua agenda, anche in vista della nuova metodologia che sarà presentata dalla Commissione europea. I due interlocutori hanno anche discusso della riforma giudiziaria, compreso il processo costituzionale, la lotta alla corruzione, la libertà dei media e la ripresa del dialogo tra i partiti. Fabrizi ha in particolare sottolineato la necessità di miglioramenti concreti al fine di fornire un ambiente adeguato in cui la libertà dei media e il ruolo della società civile possano realizzarsi senza ostacoli e senza pressioni. Vucic ha detto che i rappresentanti di tutti i media svolgono il loro lavoro in un'atmosfera di completa libertà di espressione e ha aggiunto di essere personalmente impegnato in questo, poiché la libertà dei media è una delle più grandi conquiste della democrazia. (segue) (Seb)