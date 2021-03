Rai: Capitanio (Lega), costretti ad accesso agli atti su sprechi sedi estere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega "presenterà una formale richiesta di accesso agli atti per visionare lo studio che la Rai, nel 2015, commissionò ad una prestigiosa società di consulenza per analizzare costi e gestione delle sedi estere. Vogliamo capire cosa sia stato fatto da allora ad oggi e perché l'azienda abbia tollerato per tanti anni molte delle criticità che si stanno risolvendo oggi a fronte dei nostri interventi in Vigilanza e dei servizi di una trasmissione televisiva. Avevo richiesto personalmente, in maniera informale, di poter leggere il dossier ma ho incontrato anomale resistenze. Visto che il lavoro è stato pagato con soldi pubblici, sarebbe paradossale negarlo all'organo di vigilanza". Lo dichiara in una nota Massimiliano Capitanio, deputato Lega e segretario della Vigilanza Rai. (Com)