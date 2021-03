Paraguay: opposizione presenta impeachment contro il presidente Abdo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione del presidente Abdo di rimuovere dall'incarico tre ministri del suo governo a seguito delle proteste sociali registrate nel paese contro la gestione della pandemia e la presunta corruzione dell'esecutivo non è stata sufficiente a scongiurare l'iniziativa dell'opposizione. I ministri rimossi sono quelli dell'Educazione e della Scienza, Eduardo Petta, il capo di Gabinetto, Juan Ernesto Villamayor, e la ministra per le Donne, Nilda Romero. Il resto del gabinetto aveva rimesso l'incarico a disposizione del presidente, che tuttavia non ha operato ulteriori cambi al vertice del governo. "Sono una persona di dialogo e non di scontro, il mio impegno è quello di ascoltare tutti, anche quelli che non appoggiano il governo", aveva detto nell'occasione il presidente in un messaggio televisivo. Abdo aveva quindi affermato che "il paese non ha bisogno di uno scenario di scontro, polarizzazione o spaccatura sociale" ma di "comprensione e unità". (segue) (Abu)