Paraguay: opposizione presenta impeachment contro il presidente Abdo (5)

- Le forti critiche alla gestione della pandemia erano costate in primo luogo le dimissioni del ministro della Salute, Julio Mazzoleni, ma le critiche di una parte della società civile e dell'opposizione investono direttamente la figura del presidente Abdo e l'intera coalizione di governo. Il decreto che ha stabilito il coprifuoco dopo le 20 è riuscito temporaneamente a mettere a tacere le proteste sociali delle ultime settimane. A giustificare l'adozione di queste misure è stato il neo ministro della Salute, Julio Borba, che ha dipinto una situazione vicina al collasso del sistema sanitario. "Le strutture sanitarie sono piene e le unità di terapia intensiva sono al 100 per cento dell'occupazione sia nel settore pubblico che in quello privato", ha affermato Borba in una conferenza stampa domenica scorsa. Nelle ultime 24 ore le autorità sanitarie hanno registrato 1934 nuovi casi e 37 decessi. Il totale dei contagi dall'inizio della pandemia è di 183.348, mentre le vittime della Covid-19 sono 3.554 in totale. A preoccupare le autorità è anche il numero di casi attivi nel paese, arrivato ad un totale di oltre 27 mila. (Abu)