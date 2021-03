Ue: Consiglio adotta InvestEu, garanzia di 26,2 miliardi di euro in bilancio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per sostenere la transizione verde dell'Ue, almeno il 30 per cento degli investimenti nell'ambito di InvestEu contribuirà all'azione dell'Ue per il clima. Un regime per una transizione giusta, stabilito orizzontalmente in tutte le finestre politiche, sosterrà i territori più colpiti negativamente dal processo di transizione verso gli obiettivi climatici dell'Ue. Inoltre, per ricevere finanziamenti, i progetti di investimento devono rispettare il principio "non arrecare danni significativi", garantendo che non danneggino gli obiettivi ambientali dell'Ue. InvestEu sarà anche in grado di fornire sostegno al capitale per le Pmi colpite negativamente dalla crisi Covid 19, a condizione che non fossero già in difficoltà in termini di aiuti di Stato alla fine del 2019. Gli Stati membri potranno utilizzare InvestEu per attuare parte dei loro piani di recupero e resilienza nell'ambito del meccanismo di recupero e resilienza. Inoltre, avranno anche la possibilità di incanalare alcuni dei loro fondi strutturali verso InvestEu per mobilitare ulteriori investimenti. Il regolamento che istituisce InvestEu dovrebbe entrare in vigore all'inizio di aprile, dopodiché la Commissione definirà le procedure necessarie con i partner esecutivi. Le aziende e i promotori di progetti dovrebbero essere in grado di iniziare a richiedere finanziamenti entro la metà del 2021. (Beb)