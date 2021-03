Covid: Bonetti, lavoro agile strumento innovativo, ci aiuta tutti a contenere virus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bonetti, poi, prosegue: "Spiace molto che anche autorevoli esponenti della politica si siano ritrovati a diffondere un'evidente falsità anziché cogliere l'occasione per occuparsi, come chi si dice democratico dovrebbe fare, delle gravi difficoltà che oggi le famiglie italiane si trovano ad affrontare. Quella per sostenere le famiglie è una sfida cruciale, che per lungo tempo ho combattuto con pochi al fianco. Ora - conclude la ministra per le Pari opportunità e la famiglia - è un bene che tanti la condividano: non si usino Fake news per indebolire uno sforzo che deve vederci lavorare uniti". (Rin)