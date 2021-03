Ue: Borrell domani e venerdì in Italia per primo anniversario Irini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, sarà a Roma nella giornata di domani, 18 marzo, per incontrare il ministro degli Affari esteri italiano, Luigi di Maio, e il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, oltre a visitare la sede dell'operazione militare di politica di sicurezza e difesa comune (Psdc) dell'Ue Eunavfor Med Irini in occasione del suo primo anniversario. Lo si apprende dal Servizio europeo per l'azione esterna (Seae). Nel corso della sua visita, Borrell incontrerà il comandante dell'operazione, il contrammiraglio Fabio Agostini, mentre nella giornata di venerdì visiterà la base aerea di Sigonella dove pronuncerà un discorso e presiederà una cerimonia di premiazione. Visiterà quindi la fregata Fgs Berlin che si è recentemente unita all'operazione. (Beb)