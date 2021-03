Usa-Russia: dipartimento di Stato, collaboreremo con Mosca rendendola più "responsabile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti continueranno a lavorare con la Russia per promuovere i loro interessi ma allo stesso tempo si impegneranno per rendere Mosca più "responsabile". Lo ha dichiarato la vice portavoce del dipartimento di Stato Usa, Jalina Porter, commentando la decisione russa di richiamare per consultazioni l'ambasciatore a Washington in risposta alle dichiarazioni del presidente Joe Biden. "Restiamo lucidi riguardo alle sfide che la Russia pone e anche se lavoriamo con la Russia per promuovere gli interessi degli Stati Uniti, lavoreremo anche per renderli responsabili", ha detto Porter in un briefing telefonico. Secondo quanto riferito dal ministero degli Esteri russo, l'ambasciatore Anatolj Antonov è stato richiamato a Mosca "per consultazioni volte ad analizzare cosa fare e come muoversi nell'ambito dei rapporti con gli Stati Uniti. La nuova amministrazione Usa è al potere da quasi due mesi, la pietra miliare simbolica dei 100 giorni non è lontana, e questo è un buon motivo per provare a valutare i punti di forza e di debolezza della squadra di Joe Biden", ha detto il ministero russo. L'intento è quindi quello di determinare come modificare i legami russo-statunitensi, "che sono in uno stato difficile, che Washington ha portato a un punto morto negli ultimi anni". (segue) (Nys)