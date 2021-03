Usa-Russia: dipartimento di Stato, collaboreremo con Mosca rendendola più "responsabile" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione della diplomazia russa arriva nel giorno in cui è aumentata notevolmente la tensione fra la Casa Bianca e il Cremlino a causa delle parole del presidente statunitense Joe Biden contro l'omologo Vladimir Putin, definito "un assassino". Biden ha inoltre promesso che il Cremlino "pagherà" per il tentativo di interferenza nelle elezioni del 2020. Le minacce del presidente Biden, sicuramente inusuali dal punto di vista diplomatico, arrivano in seguito alla pubblicazione di un rapporto dell'intelligence Usa secondo cui Putin avrebbe autorizzato una serie di operazioni lo scorso anno al fine di danneggiare la campagna presidenziale di Biden. Putin avrebbe sostenuto la rielezione del presidente uscente, Donald Trump, mentre "seminava discordia per esacerbare la tensione negli Stati Uniti", si legge nel rapporto. Alle parole molto forti di Biden hanno replicato diversi alti funzionari russi: il presidente della commissione parlamentare della Duma di Stato per gli affari internazionali, Leonid Slutskij ha detto che le minacce contro la Russia da parte degli Usa "non passeranno inosservate, ma riceveranno una risposta chiara e adeguata". (segue) (Nys)