Usa-Russia: dipartimento di Stato, collaboreremo con Mosca rendendola più "responsabile" (3)

- Andrej Klimov, presidente della commissione del Consiglio della Federazione per la protezione della sovranità statale, ha parlato di "prosecuzione della politica russofobica" della Casa Bianca. "Biden, quando venne in visita in Russia in qualità di vice presidente, espresse delle opinioni in merito a chi dovrebbe essere il leader del Paese. Gli fu spiegato molto chiaramente che la Russia non è uno degli Stati Usa, o addirittura un membro della Nato", ha dichiarato Klimov. Il senatore russo ha anche ricordato che Biden "è direttamente collegato al colpo di Stato in Ucraina e ad una serie di altre vicende". Klimov considera strano che Biden conceda tali dichiarazioni in relazione ai suoi omologhi di altri Paesi. "Questa è una questione di educazione e coscienza", ha aggiunto. (segue) (Nys)