Usa-Russia: dipartimento di Stato, collaboreremo con Mosca rendendola più "responsabile" (4)

- La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, si è invece limitata a sottolineare come i servizi speciali degli Stati Uniti devono giustificare "la loro esistenza" e per questo motivo sono costretti a stendere rapporti sulla presunta "interferenza" di Mosca nelle elezioni presidenziali. "L'impressione è che con un documento del genere i servizi speciali Usa vogliano semplicemente giustificare la loro esistenza e i budget colossali stanziati per il loro lavoro", ha dichiarato Zakharova. Intanto il mercato azionario russo perde circa il 2-3,5 per cento sui principali indici dopo le dichiarazioni di Biden. Alle 17.05, ora di Mosca, l'indice del rublo della Borsa di Mosca è diminuito del 2,24 per cento, a 3509,53 punti, mentre l'indice RTS del dollaro è calato del 3,49 per cento, a 1498,63 punti. I futures di maggio per il petrolio greggio Brent sono scesi dello 0,7 per cento a 67,91 dollari al barile. (Nys)