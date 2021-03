Lavoro: Sala, non è follia dare un privilegio in termini di punteggi a impreditoria femminile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dare un privilegio, in termini di punteggi, all'imprenditoria femminile in alcune gare d'appalto per sostenere il lavoro delle donne. È una delle suggestioni avanzate dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo a un dibattito con il leader di Azione, Carlo Calenda. Sullo sviluppo del lavoro con il recovery plan, Sala ha detto di avere “il sospetto che ci siano lavori prevalentemente al maschile, ho dato mandato a un gruppo di donne di fare un'analisi della situazione”, ma non voglio sentirmi dire, ha proseguito il sindaco "che il rischio è che si creino il 70 per cento di lavori per uomini e il 30 per cento per donne, ma ho chiesto che mi vengano portate proposte". "È follia immaginare che una stazione appaltante, in questo caso il Comune, quando fa una gara, magari non tutte, dia un privilegio in termini di punteggi all'imprenditoria femminile? Magari no perché può servire”, ha concluso Sala. (Rem)