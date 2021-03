Francia: processo a Sarkozy rinviato al 20 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato rinviato al 20 maggio l'inizio del processo "Bygmalion", che vede alla sbarra anche l'ex presidente francese Nicolas Sarkozy, a causa del ricovero per Covid dell'avvocato di uno degli imputati. Il processo, che terminerà il 22 giugno, riguarda il finanziamento della campagna presidenziale di Sarkozy del 2012 che ha superato i 22 milioni di euro di spese previste dalla legge. L'ex capo dello Stato rischia fino ad un anno di galera e una multa da 3.750 euro per "finanziamento illegale di campagna elettorale". In occasione dell'apertura del processo, Sarkozy è stato l'unico dei 14 imputati ad aver disertato. (Frp)