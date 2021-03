Francia: autorità sanitarie Ile-de-France, per inizio aprile 2.800 pazienti in rianimazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il 6 aprile nella regione di Parigi, l'ile-de-France, sono previsti fino a 2.800 pazienti in rianimazione a causa del coronavirus. Lo ha detto il direttore di Ospedali di Parigi-Assistenza Pubblica (Ap-Hp), Martin Hirsch, ai microfoni dell'emittente radiofonica "Rtl". Oggi i pazienti in rianimazione sono 1.177, lo stesso numero "del picco della seconda ondata", ha detto Hirsch, spiegando che la tendenza non dovrebbe migliorare. Dinnanzi a d un simile flusso di entrate "per diverse settimane è stato trattato solo il Covid", ha detto il direttore, sottolineando che è stato fatto solamente "qualche trapianto urgente".(Frp)