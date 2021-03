Usa: il Senato conferma la nomina di Katherine Tai come rappresentante per il Commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato degli Stati Uniti ha confermato oggi con 98 voti a zero la nomina di Katherine Tai come rappresentante per il Commercio dell’amministrazione guidata dal presidente Joe Biden. Tai, che sarà la prima donna di colore a ricoprire l’incarico, durante la sua audizione ha promesso di muoversi in maniera “aggressiva” per rafforzare i termini dell’accordo di Fase uno firmato lo scorso anno con la Cina dall’ex presidente Donald Trump e dell’accordo commerciale stretto con Messico e Canada. La rappresentante per il Commercio si occuperà di sviluppare e coordinare le politiche commerciali internazionali e di sovrintendere ai negoziati con gli altri Paesi. In precedenza Tai, che parla fluentemente mandarino e che è di origine taiwanese, era stata consigliere capo dell’Ufficio del rappresentante per il Commercio per i negoziati con la Cina. (Nys)