Tanzania: "giallo" sulla sorte del presidente Magufuli, non compare in pubblico dal 27 febbraio

- È giallo in Tanzania sulle sorti del presidente John Magufuli, che non compare in pubblico e non dà notizie di sé ormai dallo scorso 27 febbraio. L’assenza prolungata del capo dello Stato, al potere dal 2015 con il soprannome di “Bulldozer”, sta facendo discutere l’opinione pubblica in Tanzania e oltre confine, alimentando le voci più disparate su una sua presunta malattia. A lanciare per primo illazioni in tal senso è stato il principale leader dell’opposizione, Tundu Lissu, il quale ha rivelato di aver appreso da fonti mediche e della sicurezza che Magufuli sarebbe stato trasferito all'ospedale privato di Nairobi, in Kenya, e da lì in India in stato di coma. A sua volta, il quotidiano keniota "The Nation" ha citato fonti politiche e diplomatiche secondo le quali un leader africano, di cui non è stato precisato il nome, si trova attualmente in cura per Covid-19 all'ospedale privato di Nairobi, sotto ventilatore. Il personale ospedaliero keniota non ha confermato né smentito la notizia. (segue) (Res)