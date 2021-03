Tanzania: "giallo" sulla sorte del presidente Magufuli, non compare in pubblico dal 27 febbraio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tali voci sono state prontamente contraddette dal ministro della Giustizia, Mwigulu Nchemba, che in una dichiarazione ha tenuto a precisare che Magufuli “non è un presentatore televisivo o il leader di un club di jogging, quindi non ha bisogno di pubblicare selfie ogni giorno”. Tuttavia, nonostante le smentite di rito, le voci sulla presunta malattia di Magufuli non si sono placate e diversi esponenti dell'opposizione hanno sostenuto che il capo dello Stato sarebbe ricoverato "in gravi condizioni" dopo aver contratto il Covid-19, quindi trasportato all'estero per ricevere cure. Nei giorni scorsi il vicepresidente Samia Suluhu Hassan, da parte sua, ha affermato che Magufuli sta bene e sta "lavorando sodo" e ha invitato i cittadini a non dare ascolto alle dicerie in tal senso, esortando i tanzaniani a rimanere uniti. La polizia della Tanzania ha nel frattempo arrestato questa settimana quattro persone sospettate di aver diffuso sui social indiscrezioni secondo cui il presidente Magufuli sarebbe malato. Il presidente tanzaniano, grande scettico del Covid-19, ha in passato più volte sostenuto che l'unico rimedio al virus sono Dio e le inalazioni di vapori. (segue) (Res)