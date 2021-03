Eni: van Beurden (ad Shell), bene decisione Tribunale Milano, sempre sostenuto legittimità accordo Opl-245

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Accogliamo con favore la decisione odierna del Tribunale di Milano. Abbiamo sempre sostenuto che l'accordo del 2011 fosse legittimo, finalizzato a risolvere una decennale controversia legale e far ripartire lo sviluppo del blocco Opl 245”. Lo dichiara in una nota Ben van Beurden, amministratore delegato di Royal Dutch Shell plc commentando la sentenza di assoluzione della società emessa dal Tribunale di Milano in merito alle accuse di corruzione internazionale relative alla presunta maxi tangente da 1,092 miliardi di dollari versata dalla società insieme a Eni ai pubblici ufficiali nigeriani nell’ambito dell’operazione Opl-245. “Al tempo stesso, è stata per noi una difficile esperienza - prosegue l’Ad della multinazionale anglo-olandese - Shell è una società che opera con integrità e ci impegniamo strenuamente ogni giorno per garantire che le nostre azioni non solo seguano la lettera e lo spirito della legge, ma siano anche all'altezza delle più ampie aspettative della società nei nostri confronti". (Rem)