Venezuela: Monitor Salud, oltre la metà degli ospedali non ha ricevuto vaccini per il personale

- Oltre la metà degli ospedali in Venezuela non ha ricevuto vaccini anti Covid 19 per il suo personale. Lo denuncia l’organizzazione Monitor Salud, che riunisce i lavoratori del settore. Secondo l’organizzazione il 61 per cento delle strutture sanitarie non ha ricevuto il vaccino a un mese dall’avvio ufficiale della campagna vaccinale. Solo 23 ospedali dei 60 monitorati hanno registrato l’arrivo di vaccini tra l’8 e il 15 marzo. Tra i centri che hanno ricevuto le dosi 20 hanno ricevuto il vaccino russo Sputnik V, due il vaccino della cinese Sinopharm, mentre uno a ricevuto entrambi i vaccini. Ad oggi, il Venezuela ha ricevuto solo 200 mila dosi del vaccino russo Sputnik-V e 600 mila dosi di quello prodotto dalla cinese Sinopharm. Nel paese è in corso un difficile negoziato tra governo e opposizione per sbloccare i fondi necessari per accedere a circa 1,5 milioni di dosi di vaccini messi a disposizione del meccanismo Covax, dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). (segue) (Vec)