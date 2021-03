Venezuela: Monitor Salud, oltre la metà degli ospedali non ha ricevuto vaccini per il personale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa settimana la vicepresidente del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha annunciato che il suo paese non autorizzerà l’uso del vaccino anti Covid 19 sviluppato dalla casa farmaceutica AstraZeneca per via delle “complicazioni” che si sono presentate in alcuni pazienti di altri paesi. “Il Venezuela non darà l’autorizzazione all’uso di AstraZeneca per l’immunizzazione della nostra popolazione, in ragione delle complicazioni che si sono presentate con il vaccino nei pazienti”, ha detto la vicepresidente parlando alla televisione di stato. L'annuncio arriva dopo che diverse autorità responsabili delle campagne vaccinali nazionali nei paesi dell'Unione europea hanno temporaneamente sospeso in via precauzionale la vaccinazione con il vaccino anti Covid 19 di AstraZeneca. (segue) (Vec)