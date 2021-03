Venezuela: Monitor Salud, oltre la metà degli ospedali non ha ricevuto vaccini per il personale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto dichiarato dal governatore di Miranda, Hector Rodríguez, le misure implicano il divieto di spostamento, tranne che per le categorie autorizzate, e restrizioni al trasporto pubblico, che resterà comunque garantito per il personale autorizzato. In queste aree, inoltre, resteranno aperte solo le attività essenziali. “Nella prima settimana di marzo abbiamo osservato un aumento dei casi attivi, in concomitanza con l’arrivo della nuova variante del virus", ha detto Maduro facendo riferimento alla variante brasiliana del nuovo coronavirus. Per il resto del paese è in vigore uno schema "7+7" di contenimento dei contagi applicato su tutte le attività nazionali: una settimana di aperture controllate e una settimana di chiusura. (Vec)