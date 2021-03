© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di bloccare AstraZeneca "l’hanno presa governi e agenzie nazionali. Ue ed Ema sono ora criticate, ma devono intervenire per decisioni prese da altri. Non è la prima volta che si addebitano all’Ue errori fatti dagli Stati membri. Fa molto comodo avere un parafulmine". Lo scrive su Twitter l'economista e consulente del ministero per la Pubblica amministrazione, Carlo Cottarelli. (Rin)