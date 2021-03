Campania: M5s, grazie a ex ministro Costa mai più rifiuti dal fiume Sarno nel mare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Niente più rifiuti dal fiume Sarno al mare e finalmente le acque che bagnano il litorale di Oplonti e Stabia potranno tornare a essere realmente balneabili. L'azione di governo portata avanti dall'ex ministro Sergio Costa continua a dare i suoi frutti. Dando seguito alle linee guida approntate dal ministero guidato da Costa, la giunta regionale della Campania ha finanziato con oltre 4 milioni di euro un sistema di barriere teso a intercettare rifiuti solidi lungo il corso del Sarno". Così in una nota il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gennaro Saiello e la deputata M5s Teresa Manzo: "La stessa misura copre anche la gestione e lo smaltimento dei rifiuti per i prossimi due anni. Una buona notizia per le comunità di Torre Annunziata e Castellammare di Stabia, i cui litorali si ritrovano puntualmente invasi da spazzatura e veleni di ogni tipo scaricati dal Sarno". Quindi hanno aggiunto: "Ora è necessario che la Regione agisca al più presto per attivare una rete di collettamento agli impianti di depurazione per tutti i Comuni rientranti nel bacino idrografico, i cui reflui finiscono nel fiume inquinandolo ulteriormente. Una situazione che denunciamo da anni e rispetto alla quale bisogna agire in fretta". (Ren)