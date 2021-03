Eni: da società soddisfazione per assoluzione Descalzi e Scaroni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eni esprime la propria soddisfazione per la sentenza di assoluzione con formula piena, perché il fatto non sussiste, pronunciata oggi dal Tribunale di Milano in merito al processo Nigeria-Opl245. La decisione del tribunale, si legge in una nota della società, ha finalmente stabilito, dopo quasi tre anni di dibattimento, che la società, l’amministratore delegato Claudio Descalzi e il management coinvolto nel procedimento hanno mantenuto una condotta assolutamente lecita e corretta. Eni, prosegue la nota, ha sempre mantenuto “piena fiducia nell’equilibrato svolgimento dell’istruttoria assicurato dal Tribunale, e desidera oggi esprimere il proprio ringraziamento a tutti gli stakeholder che hanno creduto nella correttezza dell’operato della società e del suo management, non facendo mai mancare la propria fiducia, rispettandone le attività e la reputazione”. (Com)