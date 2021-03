Vaccini: Moratti e Loocatelli incontrano terzo settore, in molte strutture quasi completate somministrazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, insieme con l'assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Alessandra Locatelli, ha incontrato questa mattina le associazioni del Terzo Settore per condividere la strategia vaccinale che la Lombardia metterà in campo, nei prossimi giorni, per vaccinare i lombardi estremamente vulnerabili o con gravi disabilità. Lo comunica una nota della Regione spiegando che in molte strutture diurne e residenziali del territorio lombardo, la campagna di somministrazione dei vaccini anti Covid-19 è quasi giunta a completamento. In contemporanea, partirà ora la somministrazione dei vaccini alle persone più vulnerabili e ai disabili gravi in carico e seguiti dai Centri di Riferimento specialistici presso le strutture ospedaliere, pubbliche e private, della Lombardia. Subito dopo, si partirà con la vaccinazione delle persone con gravi disabilità assistite presso il domicilio. La Asst Nord Milano si sta già preparando a vaccinare i pazienti più vulnerabili in carico alla struttura presso il Centro Vaccinazioni anti Covid-19 dedicato ai pazienti disabili gravi e gravissimi e ai rispettivi assistenti/accompagnatori. (segue) (Com)