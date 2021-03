Rifiuti: De Priamo (Fd'I), gravi le accuse di Raggi su Piano regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Andrea De Priamo, capogruppo di Fd'I al Comune di Roma, in una nota dichiara: "Le gravi accuse che la sindaca Raggi formula nei confronti del governatore del Lazio Zingaretti meritano una risposta urgente e non rinviabile". "Considerato che la dirigente coinvolta ha contribuito a stilare il Piano rifiuti regionale - aggiunge l'esponente Fd'I - già di per sé inadeguato a risolvere l'emergenza non solo per la città di Roma ma per tutto il Lazio, ci troviamo dinanzi a un fatto di inaudita gravità". (Com)