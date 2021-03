Imprese: Equita, nel 2020 utile e ricavi in aumento, proposto dividendo da 0,2 euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Equita ha chiuso il 2020 con un utile netto consolidato in crescita del 29 per cento a 12,3 milioni di euro e ricavi netti consolidati per 68,2 milioni, in aumento di 17 punti percentuali rispetto all’esercizio precedente. Stando al comunicato stampa diffuso a seguito dell’approvazione dei conti 2020, il consiglio di amministrazione ha proposto la distribuzione di un dividendo pari a 0,2 euro per azione, in crescita di cinque punti percentuali e indicativo di un payout ratio del 75 per cento, e di un dividend yield del sette per cento. "Il 2020 è stato per Equita un anno importante nel quale siamo riusciti a crescere significativamente in termini di ricavi e di utile netto, e in cui abbiamo diversificato ulteriormente il mix di ricavi e il modello di business: non solo ci siamo riconfermati come il principale broker indipendente in Italia ma abbiamo anche migliorato significativamente il posizionamento nell'M&A advisory e in business relativamente recenti come il fixed income”, ha commentato Andrea Vismara, amministratore delegato di Equita. "Anche sul fronte della governance e delle decisioni strategiche non sono mancate iniziative di rilievo: è stato nominato un nuovo Cda, ed è stato sottoscritto un finanziamento a medio termine che permetterà di finanziare eventuali operazioni di finanza straordinaria ed è stato nominato un advisory board che affiancherà il management nelle decisioni strategiche e aiuterà il Gruppo a raggiungere gli obiettivi definiti nel piano strategico al 2022", ha aggiunto.(Com)