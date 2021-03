Yemen: coalizione saudita, Houthi hanno aumentato attacchi dopo rimozione da lista nera Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ribelli sciiti yemeniti Houthi hanno risposto alla rimozione dalla lista delle organizzazioni terroristiche straniere degli Stati Uniti, intensificando i loro attacchi contro le forze governative dello Yemen e l’Arabia Saudita. Lo ha dichiarato il portavoce della Coalizione militare araba a guida saudita, il generale Turki al Malki, in un’intervista al quotidiano “Arab News”. Il 19 gennaio 2020 l’amministrazione statunitense di Donald Trump aveva inserito il gruppo Ansar Allah, noto come Houthi, nella lista nera dei gruppi terroristici stranieri. Tale decisione è stata ribaltata il 15 febbraio dalla nuova amministrazione guidata da Joe Biden dopo una serie di appelli internazionali secondo i quali l’inserimento dei ribelli sciiti nella lista dei gruppi terroristici avrebbe ulteriormente aggravato il conflitto. “Lungi dal ripagare il gesto dell'amministrazione di Joe Biden di revocare la designazione il 15 febbraio, gli Houthi hanno intensificato i loro attacchi alle forze governative yemenite e i lancio di droni e missili contro obiettivi e infrastrutture civili in Arabia Saudita”, ha osservato Al Malki. “Riteniamo che gli Houthi abbiano interpretato male la decisione di essere cancellati dalla lista dei gruppi terroristici”, ha aggiunto. Al Malki, che è portavoce della coalizione dal 2017, ritiene che la designazione terroristica degli Houthi fosse stata "meritata" dato il loro comportamento, che ricorda le attività di Al Qaeda nella penisola arabica e dello Stato islamico. (segue) (Res)