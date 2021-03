Yemen: coalizione saudita, Houthi hanno aumentato attacchi dopo rimozione da lista nera Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel 2016, la milizia Houthi ha preso di mira una nave statunitense, una nave militare, chiamata USS Mason, e l'amministrazione Usa al potere aveva colpito un paio di obiettivi all'interno dello Yemen per contrastare quell'attacco”, ha ricordato Al Malki. “Non c'è differenza tra l'attività delle milizie Houthi nel sud del Mar Rosso e nello stretto di Bab al Mandab rispetto a quella di Al-Qaeda nello Yemen, che nel 2000 colpì anche una nave statunitense, la USS Cole. Quindi, è la stessa attività che stanno facendo. La minaccia non è solo per il regno saudita", ha dichiarato Al Malki. "L'unica differenza tra gli Houthi e altri gruppi terroristici in tutto il mondo è, prima di tutto, che sono il primo gruppo che ha ottenuto missili balistici, droni, missili da crociera e droni armati di bombe - e non era mai successo che un gruppo terroristico ottenesse questo tipo di capacità”, ha osservato. In merito alla recente offensiva lanciata dai ribelli sciiti contro la città di Marib, ultima roccaforte del governo riconosciuto appoggiato da Riad, Al Malki ha osservato: “Quando parliamo di Marib, penso che gli Houthi vogliano venire al tavolo con una posizione di forza. Vogliono avere Marib sotto il loro controllo, così quando si siederanno al tavolo potranno chiedere delle concessioni", ha dichiarato. (Res)