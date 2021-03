Madagascar: ministro Salute frena su vaccino AstraZeneca, "aspettiamo e valutiamo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Madagascar "aspetterà e valuterà" come procederà altrove la vaccinazione con il vaccino AstraZeneca prima di procedere alla somministrazione. Lo ha dichiarato oggi il ministro della Salute malgascio, Jean Louis Rakotovao, in una dichiarazione trasmessa dall'emittente televisiva statale. "Diversi Paesi hanno deciso di sospendere l'uso dei vaccini a causa degli effetti collaterali", ha detto il ministro. "Sarebbe troppo affrettato prendere una decisione adesso. In primo luogo devono essere valutati i rischi e i benefici", ha aggiunto. A differenza di altri Paesi africani, il Madagascar ha scelto di non aderire al meccanismo Covax, lanciato dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) con l'obiettivo di assicurare l'accesso al vaccino nei Paesi in via di sviluppo, nonostante sia stato inserito nell'elenco dei Paesi "idonei" ad aderirvi. Nel frattempo le autorità sanitarie malgasce stanno distribuendo il Covid-Organics, un tonico a base di erbe prodotto localmente e commercializzato come rimedio sanitario ma la cui efficacia non è stata dimostrata da studi clinici. (Res)