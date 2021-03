Municipio Roma XII: Iv, inaccettabili parole consigliere Quaresima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo di nuovo di fronte a una dichiarazione inaccettabile del consigliere Massimiliano Quaresima (ex M5s ora gruppo Misto) del Municipio XII che già in passato si era fatto notare per le sue esternazioni indegne e che oggi in sede di di assemblea municipale rincara la dose affermando che i vaccini sono come l'Olocausto e che in Israele stanno facendo la stessa cosa che i nazisti hanno fatto agli ebrei". Così in una nota Ettore Luttazi, delegato alle Istituzioni e enti locali di Italia Viva Roma, insieme a Marco Cappa e Eleonora De Santis i due coordinatori cittadini del partito. "L'espulsione dall'Aula per una sola seduta è poca cosa, non si possono pronunciare certe parole soprattutto in un'aula Consiliare. È qualcosa di indegno e immorale e chi offende così le istituzioni non può rappresentarle - aggiungono -. Già in passato lo stesso consigliere aveva passato il limite sostenendo che i vaccini siano causa di omosessualità, ma a quanto pare è più che convinto delle sue parole vergognose e continua a offendere le istituzioni che rappresenta. La misura è colma, ci auguriamo che vengano presi provvedimenti seri e in fretta", concludono gli esponenti di Italia Viva Roma. (Com)