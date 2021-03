Italia-Spagna: segretario generale Farnesina Belloni a colloquio con sottosegretario per Ue Gonzalez Barba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato spagnolo per l'Unione europea, Juan González-Barba, ha incontrato virtualmente il segretario generale del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Elisabetta Belloni. Secondo quanto riferito da una nota del ministero degli Esteri di Madrid, questo incontro ha permesso di lanciare il nuovo meccanismo di controllo del vertice bilaterale italo-spagnolo e anche di affrontare varie questioni dell'agenda europea. Il colloquio, fa parte di un "aumento significativo" del numero di incontri tra alti funzionari spagnoli e italiani, con il vertice di Palma di Mallorca del 25 novembre scorso "come pietra miliare principale, un segno della crescente armonia tra i due Paesi". A questo proposito, González-Barba e Belloni hanno passato in rassegna i principali impegni del vertice e valutato i progressi fatti. (segue) (Spm)