Italia-Spagna: segretario generale Farnesina Belloni a colloquio con sottosegretario per Ue Gonzalez Barba (2)

- Questa video conferenza sarà seguita da un incontro faccia a faccia a Madrid, in cui saranno accompagnati dai rappresentanti dei dipartimenti ministeriali più rilevanti per fare progressi sugli impegni del vertice. González-Barba e Belloni hanno scambiato percezioni sull'evoluzione della pandemia e discusso questioni dell'Ue come il vicinato meridionale, la conferenza sul futuro dell'Europa, la situazione nel Mediterraneo orientale e il patto sulla migrazione e l'asilo. A questo proposito, entrambi hanno sottolineato l'importanza che Spagna e Italia coordinino le loro posizioni in questi dossier. (Spm)