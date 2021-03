Covid: Trani (Ccir), Italia avvierà produzione Spuntik V per Paesi che hanno già autorizzato vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia produrrà il vaccino russo contro il Covid-19 Sputnik V per i Paesi che ne hanno già autorizzato l'uso, ma sarà pronta a realizzare delle dosi per il consumo interno una volta che avrà ricevuto il via libera per l’utilizzo a livello nazionale. Lo ha detto all’agenzia di stampa russa “Sputnik”, Vincenzo Trani, presidente della Camera di Commercio italo-russa (Ccir). "L'accordo è per la produzione, non per la distribuzione del vaccino in Italia. Adienne (società farmaceutica con sede in Svizzera che ha un suo impianto presso Bergamo) produrrà il vaccino per la Russia ma attualmente le dosi, quando saranno pronte, verranno destinate ai Paesi che hanno già approvato l'uso dello Sputnik V", ha detto Trani. L'impianto di Adienne diventerà operativo a luglio e prevede di produrre 10 milioni di dosi entro la fine dell'anno, con la speranza di raggiungere la produzione su vasta scala nel 2022. "Se prima di quella data l'Agenzia europea per i medicinali (Ema) autorizzerà l'uso del vaccino Sputnik V in Europa e ci saranno tutte le autorizzazioni per il suo utilizzo anche in Italia, sarà sicuramente una grande soddisfazione poter produrre il vaccino in Italia. Tuttavia, fino a quando l'Ema autorizzerà il vaccino, questo rimane un accordo di produzione commerciale. Se non sarà autorizzato in Europa, ci sono già oltre 49 Paesi in cui lo Sputnik V è stato approvato", ha osservato Trani. (segue) (Rum)