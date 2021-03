Covid: Trani (Ccir), Italia avvierà produzione Spuntik V per Paesi che hanno già autorizzato vaccino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il presidente della Ccir, l'accordo per la produzione di Sputnik V è anche un'opportunità per l'industria farmaceutica italiana. "Sputnik V ha dimostrato la sua efficacia e ha ricevuto numerose valutazioni positive dalla comunità scientifica internazionale. Il modello di produzione e distribuzione del vaccino anti Covid russo è diverso dagli altri farmaci. Infatti segue la logica della produzione locale, e in questo tipo di produzione abbiamo visto un'opportunità per le aziende italiane che sono all'avanguardia anche nel settore farmaceutico", ha detto Trani. Il presidente della Ccir non ha escluso che la collaborazione italo-russa si sarebbe estesa agli altri due vaccini russi contro il Covid-19, quelli sviluppati dal centro di ricerca Vector e dall'istituto di ricerca Chumakov con sede a Mosca. "Sono certo che la produzione del vaccino in Italia porterà alla luce altre possibili e interessanti collaborazioni nel settore farmaceutico dove l'Italia ha un'industria di primo piano. Sono benvenute anche dosi combinate o qualsiasi altra collaborazione, unendo le forze e condividendo conoscenze e le abilità sono e saranno sempre la ricetta del successo", ha detto Trani. Il ruolo della Ccir è riunire le imprese e le opportunità di entrambi i mercati. "Se ci saranno nuove opportunità sul tema della vaccinazione, prenderemo provvedimenti per portarle all'attenzione delle aziende italiane e russe a noi associate", ha aggiunto Trani. (Rum)