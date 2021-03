Giornata unità nazionale: a Villa Altieri la mostra virtuale sulle donne del Risorgimento italiano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una rilettura importante di una fase fondamentale del nostro Paese - dichiara Teresa Zotta, vice sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale - preziosa nel merito come nel metodo: dà rilievo alle figure femminili, spesso in ombra rispetto ai grandi protagonisti dell'epoca, e raccoglie risorse digitalizzate e digitali, frutto di un prezioso lavoro di studio e divulgazione per la trasmissione della conoscenza e della storia del nostro territorio. La ricca sintesi estratta dal patrimonio storico, letterario e video documentale della Biblioteca, aiuta tutti noi, specie i più giovani, a rileggere e conoscere la storia attraverso piattaforme e materiali digitali, che stanno così pervasivamente caratterizzando e trasformando le esperienze educative e didattiche, così come più in generale le modalità di fruizione della cultura. Città metropolitana, con la fondamentale iniziativa delle professionalità interne legate alla ricerca e della conservazione del patrimonio storico, artistico e letterario legato al nostro territorio, continua a dare il suo contributo, al servizio della comunità". (Com)