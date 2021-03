Algeria: Covid, rinnovata chiusura parziale in 16 province

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dell’Algeria hanno rinnovato le misure di confinamento domiciliare parziale per un periodo aggiuntivo di quindici giorni in 16 governatorati del Paese, nell'ambito del meccanismo di gestione della crisi sanitaria legata alla pandemia di Covid-19. La misura prevede tra le altre cose il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino nei wilaya di Adrar, Batna, Biskra, Blida, Tébessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou , Algeri, Jijel, Sidi Belabbes, Constantine, Mascara, Ouargla, Oran, El Oued e Touggourt. “Il governo ricorda che, nonostante la relativa stabilità della situazione epidemiologica osservata nelle ultime settimane, va mantenuta la massima cautela, in particolare di fronte all'attuale rischio di circolazione di nuove varianti di Covid-19 nel mondo, e chiede a tutti di mantenere la determinazione, la mobilitazione e la disciplina che finora hanno permesso di rallentare notevolmente la diffusione di questa epidemia nel nostro Paese”, si legge in un comunicato stampa. “Dobbiamo inoltre continuare ad osservare scrupolosamente le misure di distanziamento consigliate, come l'allontanamento fisico, l'obbligo di indossare la mascherina e il lavaggio frequente delle mani per evitare un rimbalzo dell'epidemia e tutte le sue conseguenze negative sul piano economico e sociale”, conclude la fonte. (Ala)