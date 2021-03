Ambiente: ambasciata britannica, le donne imprenditrici al centro del webinar Women in Green Growth

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto oggi il webinar Women in Green Growth, organizzato dall'ambasciata britannica in Italia insieme a STEAMiamoci, il progetto lanciato nel 2016 per ridurre il gap di genere, sostenere l'importanza delle donne nel tessuto culturale e produttivo, trovare misure per aumentarne inclusione e valore. Lo riferisce un comunicato dell'ambasciata britannica a Roma. Parte della serie di eventi Women in... promossa dall'ambasciatore Jill Morris sin dal suo arrivo a Roma nel 2016, l'evento è anche parte della campagna All4Climate promossa dal Ministero della Transizione Ecologica italiano: un fitto programma di appuntamenti che avranno luogo in tutta Italia nel corso dell'anno, con la finalità di promuovere il 2021 come l'anno dell'Ambizione Climatica, in vista della pre-COP di Milano e della COP26 che il Regno Unito ospiterà a Glasgow a novembre. Dopo i saluti istituzionali dell'ambasciatore Jill Morris e di Anna Carmassi, Project leader di STEAMiamoci, è stata la giornalista del Corriere della Sera, Silvia Sacchi, a moderare gli interventi articolati in due distinte sessioni. (segue) (Com)