Ambiente: ambasciata britannica, le donne imprenditrici al centro del webinar Women in Green Growth (3)

- Nel corso della prima parte del webinar si è parlato di donne imprenditrici e ambiente, e di come esse contribuiscano all'economia verde. Il ricco programma ha visto gli interventi di Barbara Amerio, Permare Group, e Cristiana Talon, GS4C, di Gabriella Pasi, Pro-rettrice per l'internalizzazione dell'Università Milano-Bicocca e di Alessandra Lucini Paioni, giovane dottoranda nel settore della chimica. Le partecipanti hanno raccontato le loro storie e le sfide affrontate per emergere in settori - la nautica, l'istruzione e la chimica - generalmente male dominated, ossia caratterizzati da un forte presenza maschile. La seconda sessione ha rivolto il focus sul ruolo svolto dalle donne nella finanza verde, in particolare le sfide e le strategie utilizzate da donne di successo per attrarre l'interesse degli investitori. Emma Harvey, Green Finance Institute, Anna Lambiase, V-Finance, Paule Ansoleaga Abascal, BCCI Inclusive Finance, Sharon Lewis, Hogan Lovells, e Alessandra Franzosi, Borsa Italiana, hanno dato vita ad un appassionante dibattito, in cui le partecipati d'oltremanica hanno illustrato una prospettiva britannica, spesso molto simile a quella italiana. (segue) (Com)