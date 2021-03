Ambiente: ambasciata britannica, le donne imprenditrici al centro del webinar Women in Green Growth (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore britannico Jill Morris ha così commentato l'occasione: "La disuguaglianza di genere non è solo una questione morale, è una questione economica e ambientale. È nostro compito ispirare le nuove generazioni di donne attraverso la valorizzazione dell'eccellenza al femminile. In particolare, oggi ci siamo concentrati su imprenditoria e finanza verde, uno dei pilastri della COP26, il cui summit sarà ospitato a Glasgow a novembre prossimo". L'ambasciatore ha quindi proseguito: "La finanza green è alla base di tutte le altre campagne COP: adattamento e resilienza, transizione energetica, natura e veicoli a zero emissioni. Senza i giusti livelli di finanziamento, il cambiamento verso un'economia sostenibile non è possibile. E perché' il cambiamento sia efficace, e' necessario coinvolgere tutta la società, le donne in primis". Anna Carmassi, Project leader di STEAMiamoci ha così commentato l'iniziativa: "Il mondo ci interroga sui nostri modelli economici e sui nostri valori, ci chiede di reinventare le nostre realtà produttive. Le soluzioni richiedono competenze STEM che sono e saranno le competenze del futuro. Da qui l'urgenza di mobilitare anche i talenti femminili per costruire, insieme, una prospettiva di salute, stabilità, equità, sostenibilità". (Com)