Bosnia-Serbia: ministra Esteri Turkovic riceve omologo Selakovic, focus su cooperazione

- La ministra degli Esteri della Bosnia Erzegovina, Bisera Turkovic, ha avuto oggi un incontro con l'omologo della Serbia, Nikola Selakovic, in visita a Sarajevo. In una conferenza stampa al termine dell'incontro, Selakovic ha dichiarato che una buona cooperazione tra i due Paesi è estremamente importante. A questo proposito il ministro ha osservato che l'economia è attualmente il legame più forte a livello bilaterale. "La cooperazione economica non si riflette solo attraverso gli scambi commerciali, ma anche attraverso gli investimenti, e questi sono i motivi essenziali per cui la Serbia è interessata alla stabilità non solo in Bosnia Erzegovina ma nell'intera regione", ha detto Selakovic. I ministri hanno affrontato nel corso dell'incontro anche il tema dell'iniziativa detta Mini Schengen per una libera circolazione di persone e merci nella regione dei Balcani occidentali. (segue) (Seb)