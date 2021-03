Bosnia-Serbia: ministra Esteri Turkovic riceve omologo Selakovic, focus su cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Selakovic ha salutato con favore l'interesse della Bosnia Erzegovina verso l'iniziativa già discussa fra Serbia, Albania e Macedonia del Nord. Il ministro ha ribadito l'importanza di un'eventuale adesione anche della Bosnia Erzegovina, nonostante i "problemi irrisolti del passato" sui quali, ha detto Selakovic, bisogna lavorare fino a quando non si trova una soluzione. "Nonostante questi problemi, ci sono molte cose che possono legarci ora e in futuro, e l'economia è attualmente il collegamento migliore", ha sottolineato il capo della diplomazia serba. Selakovic ha infine ribadito che la stabilità della Bosnia Erzegovina è estremamente importante per la Serbia. "La Serbia rispetta l'integrità territoriale della Bosnia Erzegovina, la struttura di governo basata su Dayton. Siamo interessati alla stabilità e alla pace nella regione e rispetteremo qualsiasi accordo tra le due entità e i tre popoli costituenti della Bosnia Erzegovina", ha detto Selakovic. (segue) (Seb)