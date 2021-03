Bosnia-Serbia: ministra Esteri Turkovic riceve omologo Selakovic, focus su cooperazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri bosniaca, Bisera Turkovic, ha dichiarato che la Bosnia Erzegovina è impegnata a rafforzare le relazioni di buon vicinato. Turkovic ha sottolineato che un rafforzamento delle relazioni è nell'interesse sia della Serbia che della Bosnia Erzegovina, così come dell'intera regione. La ministra ha poi accolto con favore la decisione della Serbia di dare il proprio consenso all'apertura di un consolato della Bosnia Erzegovina a Novi Pazar, città serba dove vive una folta comunità bosniaca. Si tratta, ha osservato Turkovic, di un altro passo verso una cooperazione di buon vicinato. La ministra ha infine ringraziato la Serbia per l'aiuto prestato nella lotta contro il Covid-19, ricordando che la Bosnia Erzegovina, BiH, in conformità con le proprie capacità, ha aiutato la Serbia a Novi Pazar quando è stato più necessario. (Seb)