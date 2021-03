Turchia: Erdogan in Kazakhstan per vertice Consiglio turco il 30 e 31 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, si recherà a Turkistan, in Kazakhstan, il 30 e il 31 marzo prossimi per partecipare a un vertice informale dei leader del Consiglio di cooperazione dei Paesi turcofoni, anche noto come Consiglio turco. Lo riferisce il quotidiano turco “Sabah”. Secondo i media turchi, in occasione della partecipazione al summit, il presidente turco terrà colloqui bilaterali con i capi di Stato dei Paesi membri del Consiglio, che oltre alla Turchia comprende l’Azerbaigian, il Kazakhstan, il Kirghizistan e l’Uzbekistan. Al vertice i Paesi membri discuteranno dei mezzi per rafforzare le relazioni economiche e commerciali, della lotta al coronavirus e di diverse questioni regionali. Il Consiglio turco, creato nell’ottobre del 2009, è un’organizzazione internazionale che mira a rafforzare la cooperazione tra i Paesi turcofoni e comprende anche, in qualità di membro osservatore, l’Ungheria. (Tua)