Decreto Sostegno: De Petris (Leu), urgente intervenire su diseguaglianze

- "Il Report prodotto dall'Area Studi Legacoop e da Prometeia sulle ricadute economiche della pandemia dopo un anno di crisi ci mette di fronte a una realtà drammatica. Di fronte alla crisi non solo non siamo tutti uguali ma, al contrario, le diseguaglianze sono già aumentate in misura enorme. I precari, i giovani e le donne sono stati colpiti con massima durezza mentre i depositi di chi ha conservato lavoro e stipendio sono aumentati di 130 miliardi complessivi. Anche tra le industrie c'è un dislivello enorme dovuto alle asimmetrie legate ai diversi settori, alle aree del Paese, alla possibilità di accesso agli aiuti dello Stato". Lo afferma, in una nota, la capogruppo di Leu al Senato Loredana De Petris. "La scelta di non lasciare solo nessuno, confermata anche da questo governo, significa anche intervenire decisamente per sanare queste ingiustizie, che costituiscono una mina per la tenuta della coesione sociale del Paese. Bisogna ripensare e rafforzare il Reddito di cittadinanza e facilitare l'accesso al Reddito d'emergenza - aggiunge -. A partire dal dl Sostegni, bisogna anche non dimenticare le esigenze di perequazione tra le aziende che hanno ottenuto più di quanto fosse necessario e quelle che si sono trovate in condizioni opposte. Così come è urgente continuare a sostenere sul piano degli affitti le aziende e gli esercizi i cui incassi sono diminuiti drasticamente in seguito alle chiusure rese necessarie dalla lotta alla pandemia. Sarebbe invece sbagliato e ingiusto conclude la capogruppo di Leu - approfittare della necessità indiscutibile di intervenire sulle cartelle esattoriali inesigibili per varare l'ennesimo condono". (com)