Ue: Commissione, firmato con Regno Unito e Norvegia accordo su stock ittici Mar Nord

- La Commissione europea ha annunciato la firma dell'accordo trilaterale sugli stock ittici gestiti congiuntamente nel Mare del Nord per il 2021 fra Ue, Regno Unito e Norvegia, che stabilisce il totale ammissibile di catture e la condivisione dei contingenti per oltre 636 mila tonnellate di pesce. Parallelamente, l'Ue e la Norvegia hanno concluso consultazioni bilaterali per gli stock condivisi nel Mare del Nord, nello Skagerrak e per gli scambi di quote. L'esecutivo europeo ha spiegato che, dopo l'uscita del Regno Unito dall'Ue, e dopo due mesi di trattative, le tre parti hanno firmato questo accordo che consente la gestione congiunta degli stock di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo carbonaro, merlano, passera di mare e aringa. L'accordo sui contingenti per 5 di questi 6 stock è stato fissato a livelli di rendimento massimo sostenibile, in linea con il parere scientifico del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare. (segue) (Beb)